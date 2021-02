Calciomercato Milan, testa a testa col Napoli per il bomber

Calciomercato Milan, i rossoneri sfidano il Napoli per un attaccante: contatti con un club in Ligue 1 per l’estate

Il Milan insiste nella corsa scudetto e culla il sogno di tornare al titolo dieci anni dopo l’ultima volta, ma guarda anche al futuro. Non solo sul fronte interno, quello dei rinnovi, ma anche a nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Per l’attacco, stando ai francesi di ‘Le10Sport’, si guarda alla Ligue 1.

Nel mirino ci sarebbe infatti Boulaye Dia, 24 anni, senegalese del Reims. Il giocatore, fin qui, ha disputato un’ottima annata con 12 reti in 22 presenze. Secondo la testata francese, il Milan avrebbe già preso contatti con l’entourage dell’attaccante e con la società transalpina. Ma in corsa c’è anche il Napoli: si profila un testa a testa.