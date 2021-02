Calciomercato Milan, i Galaxy a San Siro: voglia di Ibra!

Il direttore tecnico dei Galaxy, Jovan Kirovski, ha assistito a San Siro alla vittoria del Milan contro il Crotone. Osservato speciale Zlatan Ibrahimovic

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic si tinge sempre più di rossonero. L’attacante svedese e il Milan saranno chiamati a sedersi attorno ad un tavolo in Primavera per mettere nero su bianco, per continuare ancora insieme per un’altra stagione. Serve la qualificazione in Champions League per avere ulteriori stimoli, fondamentali per proseguire a 39 anni. Il club così come Stefano Pioli non ha alcun dubbio: Ibra è indispensabile per il progetto rossonero, per far crescere la squadra e i suoi giovani e lui vuole ancora giocare. Vuole farlo al Milan ma andranno risolte alcune questioni private.

Nel frattempo, ‘La Repubblica’, riporta della presenza a Milano di Jovan Kirovski. Il direttore tecnico dei Galaxy, ex squadra dello svedese, ha assisto in tribuna a San Siro al 4-0 inflitto al Crotone. Il sogno sarebbe riportare Ibrahimovic in MLS ma appare praticamente impossibile. Nei pensieri del centravanti c’è solo il rossonero.