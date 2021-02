Le parole di Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, a Radio Punto Nuovo. Ecco le sue dichiarazioni sull’ex terzino dell’Inter

A sinistra l‘Inter sta faticando a trovare il suo titolare. L’esperimento Ivan Perisic non sempre ha funzionato e Ashley Young non sta fornendo le stesse prestazioni della passata stagione. Se a destra Hakimi rappresenta chiaramente un’arma in più, lo stesso non si può dire per il lato mancino. Fascia in cui l’anno scorso giocava anche Cristiano Biraghi.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Il classe 1992 non è stato acquistato dall’Inter ed è così tornato alla Fiorentina. L’agente del calciatore italiano, Mario Giuffredi, intervenuto a Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, si è così espresso in merito al suo assistito: “L’anno scorso avevo Biraghi all’Inter e qualcuno storceva il naso, ad oggi non hanno un giocatore come lui, perché Young sta facendo grande fatica“.