Con 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, il Genoa ha decisamente cambiato marcia dopo il cambio in panchina. Il nuovo tecnico Davide Ballarini sta tenendo una media di 2,125 punti a partita, che in prospettiva porterebbe i rossoblu al terzo posto in classifica dietro soltanto a Milan e Inter (oltre alla Juventus se dovesse vincere il match di recupero). Ora il ‘Grifone’ occupa l’undicesima posizione insieme all’Udinese, con 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Una situazione relativamente tranquilla che permette al club ligure di iniziare a progettare anche il futuro. In tale ottica, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Genoa ha messo gli occhi su Sahverdi Cetin. Si tratta di un centrocampista di origini turche classe 2000 cresciuto nell’Eintracht Francoforte che milita attualmente nell’Ankaragucu è nel giro delle Nazionali minori tedesche. Considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione, il suo cartellino viene valutato intorno ai 2 milioni di euro.