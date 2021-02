Benevento, Gaich cambia numero di maglia | Prenderà la 7 per Imbriani

Il nuovo acquisto del Benevento Adolfo Gaich ha deciso di cambiare il numero di maglia: indosserà la numero ‘7’ in memoria di Imbriani

L’ultima sessione di calciomercato ha portato un nuovo centravanti a Filippo Inzaghi: il direttore sportivo Pasquale Foggia, questa volta, ha tirato fuori dal cilindro Adolfo Gaich. Il centravanti argentino classe ’99 cresciuto con il San Lorenzo de Almagro, dopo la deludente esperienza in russia con il CSKA Mosca, ripartirà dalla Serie A per continuare al meglio il processo di crescita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Adolfo Gaich, soprannominato ‘El Tanque’ per la sua stazza fisica, nella giornata di oggi ha deciso di abbandonare la maglia numero ’23’ per prendere la numero ‘7’. L’argentino, infatti, ha deciso di onorare la memoria di Carmelo Imbriani. L’ex San Lorenzo è rimasto molto colpito dall’affetto mostrato dai tifosi del Benevento per l’ex capitano, scomparso nel 2013 a causa della malattia di Hodgkin. Le premesse, quindi, sono buone: ora a Gaich manca solamente di scendere in campo per conquistare totalmente i tifosi.