Tennis, Sinner vince l’Atp di Melbourne: per il giovanissimo altoatesino è il secondo titolo Atp in carriera

Jannik Sinner vince il suo secondo titolo in carriera. Si apre nel migliore dei modi il 2021 del giovanissimo talento altoatesino, con la vittoria dell’Atp 250 di Melbourne. Sul cemento australiano, il classe 2001 supera il connazionale Stefano Travaglia, che aveva raggiunto la sua prima finale in un torneo Atp, per 7-6, 6-4. Per Sinner è la seconda vittoria nel circuito dopo il primo trionfo dello scorso novembre ottenuto a Sofia. Ora entrambi gli azzurri saranno impegnati da lunedì nell’Australian Open.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube