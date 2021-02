Nelle partite delle 15 del 21esimo turno di Serie A vincono Milan e Udinese, KO per Crotone e Verona: brillano Ibrahimovic e Deulofeu

Dilaga il Milan nella sfida interna contro il Crotone, arrivando a servire addirittura il poker ai danni dei calabresi. Merito di una prestazione solida e di un Ibrahimovic sempre più in versione Terminator. Doppietta dello svedese contro la squadra di Stroppa, punita anche due volte da Rebic. Il croato sembra essere recuperato a pieno, proprio all'andata contro il Crotone era arrivato un brutto infortunio per lui. Bene anche l'Udinese, che batte il Verona grazie ad una prestazione super di Deulofeu, al suo primo gol in Serie A con la maglia bianconera.

TABELLINO E CLASSIFICA

MILAN-CROTONE 4-0: 30′, 64′ Ibrahimovic; 69′, 70′ Rebic

UDINESE-VERONA 2-0: 83′ aut. Silvestri, 91′ Deulofeu

CLASSIFICA SERIE A

Milan 49 punti; Inter 47; Juventus* 42; Roma 40; Napoli*, Lazio* e Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa e Udinese 24; Benevento 23; Fiorentina 22; Spezia 21; Bologna* 20; Torino 16; Cagliari* 15; Parma* 13; Crotone 12

*una gara in meno