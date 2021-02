Pagelle e tabellino di Lazio-Cagliari 1-0: Immobile letale, Pavoletti a vuoto

All’Olimpico i biancocelesti vincono grazie alla rete della Scarpa d’Oro nel secondo tempo

LAZIO

Reina 6,5 – Nel gioco con i piedi aiuta i difensori quando devono impostare. Sicuro nelle uscite.

Musacchio 6 – Allontana un pallone di testa in tuffo e rimedia una scarpata da Pavoletti. Dall’81 Parolo 5,5 – Meno efficace del solito.

Acerbi 6 – Anticipa, chiude e si propone in avanti sui calci piazzati.

Radu 6,5 – Tiene a bada Joao Pedro. Esperto.

Lazzari 6,5 – Prova il tiro da fuori, senza fortuna. Quando ingrana la marcia, non lo ferma nessuno. Dal 65’ Lulic 6 – Dà una mano in fase di non possesso.

Milinkovic 7 – Abbina fisicità e qualità. Carbura col passare dei minuti. Sua la torre per il gol di Immobile.

Leiva 6,5 – E’ in ripresa e si vede. Una diga davanti alla difesa. Dall’82’ Escalante s.v.

Luis Alberto 6 – E’ il titolare della battuta dei corner. Il tiro al volo su assist di Lazzari esalta i riflessi di Cragno. Dal 65’ Akpa Akpro 6 – Cuore e polmoni al servizio dei compagni.

Marusic 6 – Costringe Walukiewicz agli straordinari.

Correa 5,5 – Si intestardisce quando ha la palla tra i piedi. Meno incisivo rispetto all’ultima gara. Dal 73’ Muriqi 6 – Fa a sportellate con Rugani.

Immobile 7,5 – Si coordina di sinistro in due circostanze, ma Cragno è super nella risposta. Ancora col mancino segna e sblocca il match. Letale.

All. S. Inzaghi 6 – Squadra compatta e organizzata nella costruzione della manovra.

CAGLIARI

Cragno 6 – Comanda il reparto con autorità. Attento sul destro al volo di Luis Alberto e sul sinistro di Immobile di prima intenzione. Non può nulla poi sul mancino del bomber numero 17.

Rugani 5 – Ordinato e concentrato. Sovrastato da Milinkovic di testa in occasione del gol di Immobile

Godin 5,5 – Bene nel gioco aereo. Sorpreso nell’azione del vantaggio laziale.

Walukiewicz 4,5 – Raddoppia su Marusic quando serve. Si perde Immobile che segna indisturbato.

Zappa 5,5 – Soffre le incursioni di Marusic. Lo stende e viene ammonito. Dal 75’ Simeone s.v.

Marin 5 – Si divora il gol del vantaggio. Deludente.

Nandez 6 – In costante pressing su Luis Alberto. Cala nel secondo tempo.

Lykogiannis 5 – Rischia la frittata, toccando male il pallone su una punizione di seconda. Entra male su Milinkovic, rischiando il giallo. Graziato. Esce per infortunio. Dal 51’ Tripaldelli 5 – Entra col piglio giusto, ma non basta.

Joao Pedro 5 – Si fa vedere ad intermittenza. Non lascia il segno. Ammonito per un fallo su Musacchio.

Nainggolan 5,5 – Vuole prendere per mano la squadra, ma i risultati non sono quelli sperati. Dall’83 Pereiro s.v.

Pavoletti 4,5 – Il gioco di sponda gli riesce e nulla più. Dall’83 Cerri s.v.

All. Di Francesco 5 – La sua squadra preferisce non prenderle, ma è cede sotto i colpi di Immobile.

Arbitro Irrati 5,5 – Gara in controllo. Discutibili alcune decisioni. Sorvola sulle manate di Lykogiannis a Lazzari, lanciato a rete, nel primo tempo, e di Rugani a Milinkovic.

LAZIO-CAGLIARI 1-0: IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio (dall’81 Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (dal 65’ Lulic), Milinkovic, Leiva (dall’82 Escalante), Luis Alberto (dal 65’ Akpa Akpro), Marusic; Correa (dal 73’ Muriqi), Immobile. A disp.: Alia, G. Pereira, Hoedt, Fares, Pereira, Caicedo. All.: Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa (dal 75’ Simeone), Marin, Nandez, Lykogiannis (dal 54’ Tripaldelli); Joao Pedro, Nainggolan (dall’84’ Pereiro); Pavoletti (dall’83 Cerri). A disp.: Vicario, Aresti, Calabresi , Carboni, Asamoah, Tramoni All. Di Francesco.

Arbitro: Massimo Irrati (Sez. Pistoia)

Marcatori: 60’ Immobile (L)

Note: Ammoniti: Zappa (C), Correa (L), Joao Pedro (C), Parolo (L), All. Inzaghi (L)