Serie A, Lazio-Cagliari 1-0: basta Immobile, biancocelesti quarti!

La Lazio batte il Cagliari e sale al quarto posto, agganciando la Roma a 40 punti. Basta il solito gol di Ciro Immobile per avere la meglio dei sardi

Basta il solito gol di Ciro Immobile per battere il Cagliari. La Lazio di Simone Inzaghi, con il minimo sforzo, ha conquistato i tre punti, in un match valevole per la seconda giornata di Serie A, raggiungendo così la Roma al quarto posto in classifica. Gli uomini di Di Francesco, invece, restano in zona retrocessione, con il Torino ad un punto di distanza. A sorridere è dunque lo Spezia, che con la vittoria contro il Sassuolo, è adesso a sei lunghezze dal Cagliari.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Lazio-Cagliari 1-0: 61′ Immobile (L)

CLASSIFICA: Milan 49 punti; Inter 47; Juventus* 42; Lazio e Roma 40; Napoli* e Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa e Udinese 24; Benevento e Bologna 23; Fiorentina 22; Spezia 21; Torino 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

*una gara in meno