Premier League, Liverpool-Manchester City 1-4 | Guardiola stende Klopp

Lo scontro diretto fra Liverpool e Manchester City finisce rovinasamente per i ‘Reds’: Klopp sprofonda, Guardiola sempre più in vetta

I Citizens vincono ad Anfield e mettono il punto esclamativo sulla Premier League. La squadra di Guardiola si conferma come la più in forma d’Inghilterra ed una delle formazioni più temibili sul panorame Europeo. Per il Liverpool, invece, si tratta del momento più complicato della gestione Klopp. Il Manchester City, infatti, si è imposto per 4-1 sul campo dei Reds. La doppietta di Gundogan, il gol dell’ex di Sterling e la gemma di Phil Foden hanno impacchettato una storica vittoria per il tecnico catalano. Inutile, invece, il rigore segnato da Salah per il momentaneo 1-1.

Nella prestazione da incubo del Liverpool, poi, si sono contraddistinti in negativo Fabinho ed Alisson Becker. In particolare, due errori grossolani del portiere brasiliano ex Roma hanno causato i due gol di Gundogan. Le sorti della Premier League sembrano essere già decise: il titolo quest’anno si fermerà a Manchester. Saranno i due club mancuniani a contendersi lo scettro di campione d’Inghilterra.