Arrivano le parole di Sinisa Mihajlovic dopo la vittoria del suo Bologna contro il Parma per 0-3: il tecnico si sofferma sul futuro

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria in casa del Parma per 0-3. Una partita ben giocata dalla squadra del tecnico rossoblu. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto una partita perfetta, sofferto poco e niente. Abbiamo segnato tre gol, e potevamo farne altri due o tre. Vittoria meritata. Sono contento per Barrow, lavoriamo tutti i giorni su certi movimenti. Ma tutti sono stati bravissimi”.

Sulle assenze – “Noi per quasi due mesi abbiamo giocato senza 7-10 giocatori e vedo che si parla solo di quando mancano uno o due giocatori di squadre migliori di noi. In quei momenti abbiamo cercato di non perdere e fatto cinque pareggi. Ora abbiamo giocatori di qualità anche in panchina. Andiamo avanti così, col Benevento è una partita alla nostra portata e cerchiamo di far bene. L’obiettivo è la salvezza, i risultati sono strani e bisogna stare attenti e concentrati. L’anno scorso al 92′ vincevamo e poi abbiamo pareggiato”.

Sul Parma – “Io ho detto che il Parma ha 13 punti e sono disperati. Praticamente sono nella stessa situazione di quando io sono arrivato a Bologna. E tutti sanno perché ci siamo salvati: andavamo a giocare disperati convinti di vincere. Anche altre squadre più forti ci sottovalutavano, ma eravamo bravi noi con mentalità e cattiveria agonistica. Noi stasera dovevamo pareggiare i conti con contrasti, duelli individuali, aggressività. Poi sappiamo che siamo più forti di loro ed è normale che poi la qualità esca fuori”.

Sul futuro del Bologna – “Dipende da loro, io ho un contratto per altri due anni, vediamo che succede. Bisogna essere intelligenti e capire che i progetti che si dovevano fare non si sono fatti, si sono fermati a metà strada. Questo è un campionato strano e voglio arrivare subito a 40 punti, se basteranno. poi si vedrà se si vuole e se si deve investire. Non sono io quello che deve fissare gli obiettivi, ma la società.

Sul mercato e Barrow – “La battuta che ho fatto ieri era per sdrammatizzare. Comunque abbiamo preso Soumaoro che ci ha dato solidità difensiva, quello che ci serviva. Davanti se Barrow continua a segnare e si sblocca… Ma dipende da lui, ha le caratteristiche di poterlo fare. Ora gli piace veder la porta dall’esterno, ma lavoriamo tutti i giorni per trasformarlo in una punta. Ci vuole pazienza come per tutte le cose“.