Arrivano le parole dell’allenatore del Parma D’Aversa dopo la delusione della sconfitta casalinga con il Bologna

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la sconfitta contro il Bologna per 0-3. I crociati dopo il ritorno dell’allenatore hanno collezionato solo un punto in cinque match e sono attualmente penultimi. Di seguito, le sue parole: “Oggi ci è mancata determinazione, abbiamo preso il primo gol su palla inattiva quando eravamo in otto dietro la linea della palla. Dopo un 3-0 c’è poco da commentare, anche se i numeri non sono tutti a nostro sfavore. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più, non dobbiamo farci gol da soli”.

LEGGI ANCHE >>> Parma-Bologna, Mihajlovic: “Partita perfetta” | Poi l’annuncio sul futuro

Sui giovani arrivati sul mercato – “Siamo il peggior attacco e la peggior difesa, non è una questione di tanti giovani, qualche motivo c’è. In questi anni ci ha contraddistinto la fame, che adesso manca. Subire dei gol come oggi ci fa perdere e dobbiamo ragionare su questo”.