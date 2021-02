Pagelle e tabellino di Milan-Crotone, match valido la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A

Il primo tempo si chiudere con il Milan avanti grazie alla rete di Zlatan Ibrahimovic. Nel secondo la squadra di Stefano Pioli dilaga, grazie ancora allo svedese e alla doppietta di Rebic.

MILAN

Donnarumma 6 – Praticamente mai impegnato. Si fa notare solo per un’uscita non perfetta ma lo perdoniamo.

Calabria 6,5 – Puntuale in difesa e sempre più abile negli inserimenti. Gli annullano un gol per fuorigioco di Ibra. Nel secondo tempo devo solo controllare.

Tomori 6 – Si perde Di Carmine una sola volta ma l’attaccante lo grazia. Poi mette in campo la sua aggressività e una buona attenzione.

Romagnoli 6,5 – Partita senza sbavature per il capitano, peccato per l’ammonizione a pochi minuti dal termine.

Hernández 7 – E’ il solito treno sulla fascia. Il Crotone lo triplica ma non riesce a fermarlo. Da un suo affondo nasce il 2-0 di Ibra.

Meite 6 – Buona prova per l’ex Torino, attento in fase di copertura. Ci prova con un tiro da lontano ma senza fortuna.

Kessie 6,5 – Dopo un primo tempo al piccolo trotto sale di livello nel secondo e guarda caso il Milan dilaga.

Saelemaekers 5,5 – La forma non è ancora delle migliori. Fa le due fasi con sufficienza senza nessuna fiammata particolare in avanti. Dal 45′ Castillejo 5,5 – Tanti palloni messi dentro, con la sua solita giocata a rientrare sul sinistro, senza molta precisione.

Leao 7 – Anche oggi nel ruolo di trequartista riesce a mettere le sue qualità al servizio della squadra. Grandi accelerate, che creano superiorità numerica, e un assist da vero dieci per Ibra. Lascia il campo dopo che Cordaz gli nega la gioia del gol con un vero miracolo. Dal 62′ Calhanoglu 7 – Pochi minuti e due assist per il turco per dimostrare – se mai ce ne fosse bisogno – perché ha il 10 del Milan sulle spalle.

Rebic 7,5 – Grande sacrificio sulla sinistra. Crea gli spazi giusti per Theo Hernandez, lotta e serve assist a ripetizione anche se delle volte imprecisi. Nel secondo tempo diventa bomber con una doppietta. Dal 77′ Hauge s.v.

Ibrahimovic 7 – Raggiunge quota 501 gol con le squadre di club, con una doppietta da vero bomber. Dal 77′ Mandzukic s.v.

All. Pioli 7 – Tutto facile per il suo Milan, che si riprende la vetta della classifica senza particolari.

CROTONE

Cordaz 6,5 – Miracolo su Leao, poi non può davvero nulla sui gol presi.

Djidji 5 – Nei primi 30 minuti è un vero muro. Si oppone ad ogni attacco del Milan. Poi affonda nel secondo tempo come il resto della difesa.

Golemic 4 – Blackout totale della difesa calabrese e lui è il principale responsabile.

Luperto 4,5 – Troppo vulnerabile la difesa dei calabresi. L’ex Napoli è in difficoltà continua.

Rispoli 5 – Col treno Theo Hernandez è davvero dura per tutti. Qualche buona giocata in avanti ma dietro soffre tantissimo.

Benali 4,5 – Dovrebbe essere il cervello della squadra ma il pressing del Milan non lo fa ragionare, prendendo spesso la decisione sbagliata. Dal 71′ Eduardo 5 – Non riesce a dare una mano alla squadra, come sperava Stroppa.

Zanellato 5 – Si fa notare giocando a testa alta e con buona personalità, contro il suo passato, nel primo tempo. Nel secondo cala e si perde Rebic in occasione del gol.

Vulic 5 – Sparisce tra le maglie rossonere. Non riesce a fare da raccordo tra centrocampo e attacco, fallendo nel suo compito. Dal 78′ Petriccione s.v.

Pereira 5,5 – Ha la fortuna di giocare lontano da Hernandez. Soffre meno di Rispoli e ci prova in avanti, mostrando delle volte delle buone idee.

Di Carmine 4,5 – Spreca una buona azione concessagli da Tomori, poi il nulla. Dal 79′ Simy s.v.

Ounas 6 – E’ libero di giocare per il campo. La sua vivacità tiene vivo il Crotone ma la benzina dura solo 45 minuti. Dal 64′ Rivière 5 – Non riesce ad incidere come il compagno ma entra nel momento più complicato.

All. Stroppa 5 – Dopo un ottimo primo tempo, affonda nella ripresa, con il Crotone che praticamente sparisce dal campo.

Pairetto 6 – Partita non certo complicata da arbitrare per il fischietto di Torino. Non è chiamato a prendere alcuna decisione difficile.

TABELLINO

MILAN-CROTONE 4-0

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Meïte, Kessie; Saelemaekers, Leão, Rebić; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu; Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Krunić; Maldini, Mandžukić. All.: Pioli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemić, Luperto; Rispoli, Benali, Zanellato, Vulić, Reca; Di Carmine, Ounas. A disp.: Crespi, Festa; D’Aprile, Magallán, Marrone; Eduardo, Reca, Petriccione, Rojas; Rivière, Simy. All.: Stroppa.

Arbitro: Pairetto di Torino

GOL: 31′ e 64′ IBRAHIMOVIC (M), 69′ e 70′ REBIC (M)

AMMONITI: 80′ Romagnoli (M), 87′ Calabria (M)

ESPULSI