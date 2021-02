Il Cagliari resta in zona retrocessione dopo il ko contro la Lazio. Ecco le parole di Eusebio Di Francesco al termine del match dell’Olimpico

Non riesce a rialzare la testa il Cagliari di Eusebio Di Francesco. I sardi sono stati sconfitti dalla Lazio e rimangono in piena zona retrocessione. Le parole del tecnico al termine del match: “Nervosismo? Tra raccattapalle e palloni che sparivano… Ci sono state delle perdite di tempo e un po’ di nervosismo viene fuori perché non mi sono piaciuti determinati atteggiamenti ma muore tutto dentro il campo – ammette ai microfoni di Sky Sport – Frustrazione? Pesa avere tante defezioni, soprattutto a centrocampo. Ho dovuto giocare in una certa maniera per le assenze che avevamo. La Lazio non ha creato tantissimo, pur avendo un predominio netto ma avremmo potuto passare in vantaggio e riprenderla”.

MODULO E DIFESA A TRE – “E’ un sistema di modulo che può trovare continuità, anche perché non è un modulo difensivo – prosegue Di Francesco – Lo feci pure contro il Barcellona se ve lo ricordate. Siamo in un momento di difficoltà ma la squadra ha provato a rimanere in partita. Asamoah? Sta già abbastanza bene anche se non gioca praticamente da un anno”.

NAINGGOLAN – “Volevano tornare a tutti i costi, la sua condizione non è ottimale. Oggi è mancato in qualità ma si è sacrificato tanto con la squadra”.