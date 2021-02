DIRETTA Serie A, Udinese-Verona | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra le squadre di Gotti e Juric in tempo reale

Il Verona fa visita all’Udinese in una gara valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Da un lato i gialloblu di Juric vogliono bissare il successo dell’andata (1-0) per provare a restare agganciati al treno della Europa League. Dall’altro i bianconeri di Gotti vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta contro lo Spezia per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu; Llorente. All. Gotti

VERONA (3-4-3): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Lasagna, Zaccagni, Kalinic. All. Juric

CLASSIFICA:

Inter* 47 punti; Milan 46; Juventus 42; Roma* 40; Napoli, Lazio e Atalanta* 37; Sassuolo* 31; Verona 30; Sampdoria* 27; Genoa* 24; Benevento* 23; Fiorentina* 22; Udinese e Spezia* 21; Bologna 20; Torino* 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

: *una gara in più