DIRETTA Serie A, Parma-Bologna | Le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra le squadre di D’Aversa e Mihajlovic in tempo reale

Il Parma e il Bologna si affrontano nel derby emiliano valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. I ducali hanno bisogno di centrare la prima vittoria sotto la gestione D’Aversa per provare a dare una svolta alla stagione ed evitare la retrocessione. I felsinei di Mihajlovic, invece, vogliono interrompere la striscia di due sconfitte di fila per non rischiare di essere risucchiati nella zona calda. All’andata i rossoblu si imposero 4-1. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

Parma (3-5-2): Sepe; Osorio, Alves, Bani; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Gervinho, Cornelius. Allenatore: D’Aversa.

CLASSIFICA:

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 49 punti; Inter 47; Juventus* 42; Roma 40; Napoli*, Lazio* e Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa e Udinese 24; Benevento 23; Fiorentina 22; Spezia 21; Bologna* 20; Torino 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

*una gara in meno