DIRETTA Serie A, Lazio-Cagliari 0-0: Correa murato! LIVE

La Lazio ospita il Cagliari nel posticipo che chiude la 21esima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. I biancocelesti di Inzaghi vanno a caccia della sesta vittoria di fila per continuare la rincorso ad un posto in Champions League. I rossoblu di Di Francesco, invece, sogna il colpaccio per tornare al successo dopo tre mesi e vendicare il 2-0 dell’andata. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI



Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Godin, Walukiewicz, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. All. Di Francesco

CLASSIFICA: Milan 49 punti; Inter 47; Juventus* 42; Roma 40; Napoli*, Lazio* e Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa e Udinese 24; Benevento e Bologna 23; Fiorentina 22; Spezia 21; Torino 16; Cagliari* 15; Parma 13; Crotone 12

*una gara in meno