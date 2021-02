Coronavirus, l’annuncio del Ministro della Salute Roberto Speranza e l’invito a tenere l’attenzione anche in zona gialla

Il calo dei casi di coronavirus non è ancora tale da poter allentare l’attenzione. Anche con molte regioni in zona gialla, le autorità invitano alla prudenza, per non vanificare tutti gli sforzi fatti. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, su Facebook, si prodiga in un messaggio rivolto alla popolazione per continuare ad assumere comportamenti responsabili.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, il bollettino del 6 febbraio: 13.442 nuovi casi

“Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale – scrive – Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco”.