La Uefa ha deciso di spostare in campo neutro una delle gare degli ottavi di finale di Europa League: il comunicato ufficiale

La decisione è arrivata: Lipsia-Liverpool, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà in campo neutro. Una scelta obbligata dopo che le autorità tedesche avevano negato di consentire alla squadra di Klopp di atterrare in Germania. Nel Paese, infatti, è in vigore la limitazione ai viaggi dal Regno Unito e quindi la compagine inglese non aveva la possibilità di arrivare a Lipsia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Così la Uefa con le due società hanno valutato le alternative e optato per la disputa della gara, sempre il 16 febbraio, in campo neutro. Lo rende noto lo stesso Liverpool con un comunicato in cui si legge: “L’andata degli ottavi di finale di Champions League del Liverpool contro il Lipsia si giocherà a Budapest. La capitale ungherese – continua la nota – ospiterà l’incontro tra le due squadre martedì 16 febbraio alla Puskas Arena”. Confermato il ritorno in Inghilterra il 10 marzo.