Barcellona e Psg potrebbero fare a meno di due pedine importanti per l’andata di Champions League. Out per infortunio Araujo e Di Maria

Martedì 16 febbraio riprende la Champions League con le prime partite dell’andata degli ottavi di finale. Uno dei match più interessanti è certamente Barcellona-Psg. Le due squadre impegnate stasera rispettivamente contro il Betis e il Marsiglia hanno perso per infortunio due calciatori: i blaugrana dopo 12 minuti hanno dovuto sostituire Ronald Araujo. Secondo quanto riportano in Spagna, il classe 1999 avrebbe accusato un problema alla caviglia.

Tegola decisamente più importante per i francesi. I capitolini, impegnati in trasferta, hanno, infatti, perso Di Maria dopo solo 11 minuti per un problema muscolare alla coscia destra. Le condizioni dei due calciatori verranno valutate nelle prossime ore ma il rischio di non esserci per l’andata di Champions League è davvero concreto.