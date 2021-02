Il Milan deve fare i conti con l’interesse del Siviglia di Monchi: possibile operazione in vista della prossima stagione

Il Milan riflette su Dalot. Il difensore è in prestito dal Manchester United e la volontà dei rossoneri è riscattare il calciatore. Come raccontato da Calciomercato.it, Maldini non ha ancora presentato un’offerta ufficiale per Dalot e ha rimandato qualsiasi decisione, volendo aspettare i prossimi mesi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Una situazione che potrebbe far gola al Siviglia di Monchi. Come riferisce ‘fichajes.net’, il club andaluso avrebbe messo nel mirino il 21enne portoghese, individuato come profilo giusto per sostituire Jesus Navas. L’ex direttore sportivo della Roma sta cercando di cedere anche Aleix Vidal, sperando di ricavare una discreta somma da reinvestire poi proprio per Dalot. I contatti con il Manchester United sono avviati, resta da vedere quale sarà la risposta del Milan che – come detto – pur se non ha mosso ancora passi ufficiali ha tutta l’intenzione di riscattare Dalot.