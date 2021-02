Nel corso della vittoria contro il Crotone, Ibrahimovic ha fatto un gesto nei confronti della tribuna del Milan: indizio sul rinnovo

Non si ferma più Zlatan Ibrahimovic, che continua a segnare ed a trascinare il Milan in vetta alla classifica. Contro il Crotone lo svedese ha messo a segno i gol numero 500 e 501 con le squadre di club: un traguardo straordinario che rispecchia la grandezza del giocatore che stato e che è tuttora. A quasi 40 anni, infatti, Ibra è ancora uno dei giocatori più decisivi della Serie A ed il suo futuro resta un nodo da sciogliere per i rossoneri. Nel corso della partita contro i calabresi, poi, lo svedese ha fatto un gesto piuttosto eloquente nei confronti della tribuna del Milan: rinnovo in vista? I prossimi mesi saranno decisivi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Lo svedese indica la via

Dopo la seconda rete contro il Crotone, altra doppietta stagionale, Zlatan Ibrahimovic si è reso protagonista di un siparietto piuttosto curioso. L’attaccante svedese, infatti, dopo aver esultato ha fatto un segno nei confronti della tribuna indicando “ancora uno”. Una strana esultanza, che potrebbe stare ad indicare un suggerimento nei confronti di Maldini: ancora un anno di contratto. Ibra sembra sentirsi ancora molto bene a livello fisico e le prestazioni sul campo ne sono una conferma: queste buone sensazioni potrebbero tramutarsi presto in un rinnovo di contratto. Insomma, la speranza di Pioli e dei tifosi del Milan di avere lo svedese anche per la prossima stagione potrebbe diventare presto realtà. La volontà di Ibrahimovic, ora, sembra essere chiara.