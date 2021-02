Il Milan in passato ad Emerson Royal, terzino di proprietà del Barcellona. Il calciatore, oggi al Betis, ha deciso di giocarsi le sue carte in blaugrana

Per un’intera estate il nome di Emerson Royal è stato accostato al Milan. Il terzino brasiliano era il prescelto per fare il titolare sulla corsia di destra. Il muro del Betis, che non voleva privarsi prima del termine del prestito del suo calciatore, hanno portato i rossoneri a puntare su Dalot ma soprattutto su Davide Calabria. Il calciatore italiano è cresciuto davvero parecchio diventando un titolare inamovibile della squadra di Stefano Pioli.

Il futuro di Dalot, che piace per come si è comportato in questa prima fase di stagione, resta comunque tutto da scrivere. Non è da escludere, dunque, che i rossoneri tornino alla ricerca di un nuovo terzino. Emerson è certamente ancora sul taccuino del Diavolo ma anche del Psg. Dalla Spagna però arrivano notizie sulla volontà di Emerson di restare al Barcellona per provare a convincere Koeman. A riportarlo è Mundo Deportivo