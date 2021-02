Calciomercato Lazio, rinnovo Inzaghi | Annuncio in diretta

Arrivano le parole di Simone Inzaghi sul rinnovo del contratto dopo la vittoria della Lazio contro il Cagliari

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria contro il Cagliari per 1-0. Il gol di Ciro Immobile ha permesso alla squadra biancoceleste di ritornare al quarto posto e ha significato la sesta vittoria consecutiva. L’allenatore ha parlato anche del rinnovo del contratto, molto vicino.

Lazio-Cagliari, Inzaghi parla del rinnovo

Di seguito, le parole di Inzaghi sul rinnovo del contratto: “Come in tutte le cose penso che ci debba essere una trattativa. Lotito ha fatto la sua offerta, io l’ho letto con calma perché mi è stato consegnato tre giorni fa. Ieri sera l’ho visto, c’è grandissima armonia. Penso che come in tutte le cose ci debba essere una trattativa, credo che poi non ci saranno problemi. Il Presidente si è comportato benissimo, coi suoi tempi, come lo conosco bene. Ha fatto la sua offerta, secondo me siamo a buon punto”. Insomma, manca veramente poco al rinnovo del contratto di Inzaghi con la Lazio, attualmente in scadenza nel giugno prossimo. L’allenatore biancoceleste in passato è stato accostato anche alla Juventus, ma non solo: Inter e Napoli lo seguono vista l’incertezza sul futuro dei rispettivi tecnici.