Calciomercato Juventus, offerto Hazard | La risposta

La Juventus potrebbe assicurarsi un giocatore dal Real Madrid: proposto Hazard, ecco la risposta del club bianconero

Nonostante i problemi economici legati alla pandemia, la Juventus è sempre molto attenta alle occasioni che presenta il mercato. La sfida di Agnelli, insieme al resto della dirigenza, è quella avviare una sorta di ‘cambio’ di giocatori per conquistare nuovi successi. Ed è inevitabile che alcuni big in uscita dalle squadre europee potrebbero far comodo. Uno di questi è Eden Hazard.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuova squadra in estate | Sirene inglesi

Juventus, occasione Hazard dal Real Madrid

Secondo indiscrezioni dalla Spagna, riferite da ‘StopandGoal.com‘, la Juventus ha la possibilità di acquistare Eden Hazard, che probabilmente lascerà il Real Madrid a fine stagione. L’esterno offensivo belga ha subito parecchi infortuni e le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. Ma per la Juve ci sarebbero da valutare alcuni aspetti da non sottovalutare, visto che il costo e l’ingaggio del giocatore sono molto alti. Dunque, almeno per adesso la risposta è un ‘no’.