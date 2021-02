L’attaccante uruguayano del Godoy Cruz, Santiago Garcia si sarebbe tolto la vita nel suo appartamento di Mendoza: aveva 30 anni

Una nuova tragedia sconvolge il mondo del calcio, in particolare quello argentino. L’attaccante del Godoy Cruz, Santiago Garcia, si sarebbe tolto la vita nel suo appartamento di Mendoza. Il corpo sarebbe stato ritrovato da un amico, allarmato perché il giocatore non rispondeva alle telefonate. A fianco del corpo sarebbe stata trovata un’arma da fuoco. Sembra che il giocatore, che avrebbe compiuto 31 anni a settembre, soffrisse di depressione.

Attaccante potente, cresciuto nel Nacional Montevideo dove era ritenuto una nuova promessa del calcio uruguayano, Garcia, conosciuto come el ‘Morro’, aveva giocato anche in Brasile all’Athletico Paranaense e al Kasimpasa in Turchia, prima di tornare in patria dapprima al Nacional e poi al River Plate di Montevideo. Dal 2016 era al Godoy Cruz, in Argentina. Per i tifosi del club di Mendoza era ormai un idolo, ma sembra che da tempo soffrisse appunto di depressione, per il divorzio e la lontananza dalla figlia, oltre che per una carriera ricca di aspettative ma mai decollata.

Godoy Cruz, addio a Garcia: il ricordo sui social

Commosso il ricordo del suo club, il Godoy Cruz, che ha deciso di ritirare per sempre la maglia numero 18. “Sei stato un eroe, un goleador, un amico e un familiare, sei stato tutto quello che una persona vuole diventare quando inizia a giocare. Oggi per tutti noi diventi infinito ed eterno. Grazie di tutto Morro per tutta l’allegria che hai dato al nostro popolo”.

Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros… Muchas gracias por tanto Morro, gracias por tantas alegrías al pueblo tombino. Que en paz descanses. pic.twitter.com/e8vB72HdGr — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 6, 2021

A ricordarlo anche i connazionali Diego Godin e Nahitan Nandez del Cagliari, oltre all’ex Palermo Abel Hernandez, rivale nelle sfide tra Penarol e Nacional e compagno di reparto nella nazionale uruguayana under-20. “Dapprima rivale, poi compagni d’attacco e di stanza nella nazionale under-20. Ti ho sempre ammirato, sei stato e sempre sarai il miglior attaccante della nostra generazione. Ti ricordo oggi con la stessa allegria e felicità che trasmettevi a tutti giorno dopo giorno. Riposa in pace goleador”.