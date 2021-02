L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Barella continua a trascinare l’Inter a suon di ottime prestazioni e nell’ultimo periodo anche con qualche gol. Il nerazzurro si è affermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato ed è ormai sempre più imprescindibile per Conte. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, i votanti hanno eletto proprio Barella (55,1%) come il miglior centrocampista della Serie A. Il talento della Nazionale è preferito a Kessié (20,5%), Milinkovic (13,5%) e Pellegrini (10,9%).