La sfida tra Genoa e Napoli termina sul risultato di 2-0 per i padroni di casa: la doppietta di Pandev affossa Gattuso

Serata da dimenticare per la compagine di Gattuso, che a ‘Marassi’ si scontra sulla doppietta dell’ex Pandev ed incappa in una dolorosa sconfitta. Il Napoli non riesce, quindi, a sfruttare il doppio stop di Atalanta e Roma contro le torinesi e si allontana ancora di più dalla vetta della classifica. A decidere il match è la doppietta del macedone nel primo tempo: colpo da biliardo all’11’ e gioco di prestigio al 26′. Nonostante le poche occasioni avute a disposizione, i padroni di casa hanno capitalizzato più dei partenopei. Gli azzurri, infatti, hanno creato tanto ma non sono riusciti ad incidere e ad affondare la zampata decisiva. Merito anche di uno strepitoso Mattia Perin, protagonista di una gara pressoché perfetta fra i pali. Inutile il gol di Politano al 79′: la partita la vince la compagine di Ballardini, sempre più in versione Re Mida.

Tabellino e Classifica

Genoa-Napoli 2-1: 11′, 26′ Pandev (G); 79′ Politano (N)

CLASSIFICA SERIE A:

Inter** 47; Milan 46; Juventus* 42; Roma** 40; Napoli*, Lazio e Atalanta** 37; Sassuolo** 31; Verona 30; Sampdoria 26; Genoa** 24; Benevento e Fiorentina** 22; Udinese, Spezia** ; Bologna 20; Torino** 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più