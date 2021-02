Juventus, Vucinic si sbilancia: le parole su Pirlo e Champions League

La Juventus si appresta ad affrontare il big match contro la Roma. Alle porte della sfida di Serie A, un doppio ex si concentra sulle ambizioni dei bianconeri e su Andrea Pirlo

La Juventus sembra aver cambiato marcia nelle ultime partite. I bianconeri sono in piena corsa su tre fronti e il gioco di Andrea Pirlo sta decollando settimana dopo settimana. Oggi un ulteriore banco di prova contro la Roma, nel big match di Serie A. Il doppio ex, Mirko Vucinic, ha presentato la sfida ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Vorrei giocare una partita del genere, è sempre una grande sfida. La Juventus è favorita perché, anche se non c’è il pubblico, giocare nel proprio stadio è un vantaggio. Mi aspetto una partita aperta”.

Juventus, Vucinic parla delle ambizioni bianconere e di Pirlo

L’ex attaccante bianconero alimenta le ambizioni di conquistare la Champions League per la Juventus: “Più squadra da Champions League che da campionato? Ad oggi, le indicazioni sembrano queste. La Champions, però, è sempre difficile: basta un episodio a cambiare la storia. Spero proprio che questo sia l’anno giusto“. Sulla corsa scudetto, invece, dice: “In campionato la Juve è partita male, si è ripresa, ma non è più la favorita. Il Milan sta facendo bene e l’Inter ha un ottimo organico e un tecnico che stimo molto”.

Parole importanti anche per Andrea Pirlo: “Era un professore e adesso lo vedo sempre meglio nel nuovo ruolo di allenatore. Le difficoltà iniziali erano legate al precampionato corto e poi doveva calarsi in una realtà diversa. Dopo un po’ di rodaggio, sta dimostrando di essere all’altezza. E non è facile perché alla Juventus sei costretto a vincere sempre”.