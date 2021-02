Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 della Juventus all’Allianz Stadium contro la Roma

Tre punti e sorpasso sulla Roma. Missione compiuta per la Juventus di Andrea Pirlo, trascinata da solito Cristiano Ronaldo: “Questa è una prova che ci dà forza e compattezza. Siamo stati umili nei momenti di difficoltà – le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero – Vittoria in stile Allegri o Sarri? Va benissimo così, oggi l’importante erano i tre punti. La squadra ha fatto un’ottima fase difensiva. Non c’è solo Chiellini: abbiamo quattro grandi difensori. Non lo so se è stata la migliore Juve della stagione. Certamente è stata una grande Juventus dopo la vittoria di San Siro”.

Pirlo risponde successivamente alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sull’esclusione di Cuadrado dal primo minuto: “E’ stata soprattutto una scelta tattica. Sapevamo che in quella posizione avrebbero giocato Mkhitaryan e Spinazzola, quindi avevamo preparato che Danilo fosse più presente nelle preventive. Ha fatto molto bene, come del resto tutti i ragazzi questa sera. Ronaldo? Mi ha sempre dato la disponibilità e ha sempre rispettato quanto gli ho chiesto. Sono sereno su questo aspetto”. Infine, Pirlo si sofferma sulle condizioni fisiche di Bonucci anche in vista del ritorno di Coppa Italia contro l’Inter: “E’ un piccolo problema muscolare. Lo valuteremo domani e nei prossimi giorni e vedremo come sta”.