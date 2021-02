A pochi minuti dalla super sfida di Torino Juventus-Roma, arrivano le parole di Marash Kumbulla

Juventus-Roma è il big match della 21esima giornata. Chi vince può alimentare il sogno scudetto rimanendo attaccata a Inter e Milan. All’Allianz Stadium va in scena una delle grandi classiche della Serie A, con i giallorossi che ad ora sono terzi in classifica davanti proprio alla Juventus, che pure ha una partita in meno da recuperare contro il Napoli.

A pochissimi minuti dal match, le parole del difensore della Roma Marash Kumbulla a ‘Sky Sport’: “Se mi aspettavo di stare davanti alla Juve a questo punto? Non mi aspettavo nulla, se non di aiutare la squadra e vincere più partite possibile, poi quello che viene viene”. L’albanese, oggi chiamato a sostituire Smalling, si troverà di fronte Ronaldo: “Come ho studiato per fermarlo? Non ci sono solo io, siamo undici, lavoriamo di reparto sia in attacco che in difesa. Cercheremo di fermarlo così”.