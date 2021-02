Genoa-Napoli, è caos Gattuso: “Un dilettante”

Caos Napoli dopo la gara contro il Genoa: Rino Gattuso nel mirino dei tifosi che lo criticano in maniera molto pesante e chiedono l’esonero

Non bastano oltre venti tiri in porta al Napoli per uscire con un successo da Marassi. Vince il Genoa e lo fa sfruttando le pecche difensive della squadra di Gattuso. Proprio l’allenatore calabrese finisce, come prevedibile, nel mirino della critica. Tifosi inferociti che se la prendono con il tecnico: dalla fase difensiva all’impiego di Maksimovic, tanti i capi di accusa per l’ex Milan. Unico e chiaro il coro che si alza dai social: l’invito a De Laurentiis è di cacciare via il prima possibile Gattuso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Padovan su Gattuso: “Via anche con lo Scudetto”

Ecco alcuni tweet:

Una vera genialata quella di #Gattuso di andare a Genova col 4-1-4-1 e #Demme solo a centrocampo, contro tutto il Genoa…un maestro della tattica 🤦‍♂️🤮 Mandate via questo dilettante prima che sia troppo tardi #GenoaNapoli — Raffy Raffy (@Raffaele_NA) February 6, 2021

VIA GATTUSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Vincenzo Guarino🌋 (@VincyjGuarino) February 6, 2021

Ho la sensazione che domani Gattuso non sarà più l’allenatore del Napoli… #GenoaNapoli — Falconero (@Falconero1987) February 6, 2021