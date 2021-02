Al termine della partita tra Genoa e Napoli, Davide Ballardini ha espresso tutta la propria gioia: “Stiamo dimostrando di essere squadra”

Al termine della partita, vinta contro il Napoli, Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di 'DAZN'. Il tecnico prosegue nella sua opera di resurrezione del Genoa, con 17 punti in attivo nelle otto partite sulla panchina del 'Grifone'.

NAPOLI- “Questa sera avremmo potuto gestire meglio la palla, non siamo stati bravissimi come altre volte. Avevamo contro una grande squadra. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che, come rosa, per me deve lottare per vincere il campionato. Noi in fase difensiva siamo molto attenti, bravi a coprire il campo e ad essere aggressivi. Sappiamo essere anche più bravi a gestire la palla solitamente, ma avevamo contro una grande squadra”

GENOA- “Il Genoa sta dimostrando di avere dei giocatori molto seri e di essere squadra, poi i risultati arrivano. Per me la serenità la si conquista nel quotidiano, con tanta voglia, tante motivazioni, tanto allenamento, tante idee. E dopo arrivi nel momento clou che ti senti bene e arrivano risultati importanti.

STROOTMAN- “Ha un vantaggio: è un ragazzo molto intelligente, serio e molto umile. È stato un grande acquisto perché è un uomo di spessore”

RINASCITA- “La chiave di questa rinascita sono i giocatori, le persone che hai dentro la squadra. Qui ho a che fare con ragazzi seri che hanno voglia di dare il meglio di loro stessi. Insieme ai propri giocatori, poi, l’allenatore si esalta perché c’è grande coinvolgimento e tanta intensità”

PANDEV – “Lui deve continuare a regalarci la sua intelligenza, la sua simpatia e le sue grandi qualità. Inoltre, lui è un esempio anche per la sua grande umiltà, poi a fine anno si vedrà”