Ad aprire il sabato della ventunesima giornata del campionato di Serie A, è la sfida tra l’Atalanta e il Torino

Dopo Fiorentina-Inter, disputata ieri sera, è tempo di scendere in campo per Atalanta e Torino che si sfidano per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dall’impegno di Coppa Italia contro il Napoli, sono stati sconfitti nel turno precedente dalla Lazio tra le mura amiche; di contro, i granata di Davide Nicola, sono riusciti a pareggiare contro la Fiorentina, in superiorità numerica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-TORINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Muriel. All. Gasperini

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Zaza, Belotti. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 47; Milan 46; Roma 40; Juventus* 39; Napoli* e Lazio 37; Atalanta 36; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina** 22; Udinese e Genoa 21; Bologna 20; Spezia 18; Cagliari e Torino 15; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più