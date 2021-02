Firma fino a dicembre 2022 per Gonzalo Montiel: il terzino del River Plate è stato recentemente accostato alla Roma

Il suo nome è stato recentemente accostato alla Roma, ma Gonzalo Montiel è rimasto in Argentina e ora ha addirittura prolungato il proprio contratto con il River Plate. Per il giocatore argentino, la Roma ha provato un’accelerata importante a gennaio, ma alla fine ha chiuso il colpo Reynolds, superando la concorrenza della Juventus. Ora sembra difficile che i giallorossi possano tentare di affondare nuovamente il colpo per l’argentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

A complicare le cose, oltre alla concorrenza di diverse squadre, dal Bologna al Lione, passando per il Villarreal, c’è il rinnovo contrattuale dell’esterno difensivo. Montiel ha infatti firmato un nuovo contratto con il club di Buenos Aires sino a gennaio 2022. Il ragazzo era in scadenza a giugno, ma il rinnovo potrebbe complicare notevolmente l’acquisto.