Il Napoli perde con il Genoa e la posizione di Gattuso è sempre più a rischio: da Benitez a Sarri e Spalletti, tutti i nomi per sostituirlo

Il Genoa batte il Napoli e mette ancora più nei guai Rino Gattuso. Gli azzurri non sfruttano il dominio nel gioco e vanno ko con la doppietta dell’ex Pandev. Per il tecnico calabrese il processo è aperto: l’addio al club partenopeo sembra ormai scontato a giugno, ma potrebbe essere anche anticipato nel caso arrivassero altri capitomboli come quello di questa sera.

Le assenze certo non aiutano Gattuso che affronta un poker di impegni (Atalanta, Juventus, Granada, Atalanta) con tanti calciatori fuori, ma senza risultati potrebbe arrivare l’esonero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Napoli, da Benitez a Sarri: il toto-nome per la panchina

Ora o a giugno, il Napoli deve pensare al sostituto di Gattuso: in caso di esonero immediato, servirebbe un allenatore libero. Di Benitez si è detto tanto, Sarri ha delle remore ad accettare una panchina in corsa, mentre Mazzarri tornerebbe volentieri. Tra i papabili anche Spalletti che – come Sarri – ha ancora un contratto in corso da dover sciogliere, mentre Allegri si è promesso alla Roma.

Se l’addio dovesse arrivare a fine anno, invece, si potrebbe pensare ad un nome ‘giovane’: Juric del Verona, De Zerbi del Sassuolo o anche Italiano dello Spezia sono attenzionati da De Laurentiis. Riflessioni in corso, con Gattuso che già sa che la fine della sua avventura a Napoli è già scritta.