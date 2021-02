Milinkovic-Savic fa tremare i tifosi della Lazio e non solo. L’annuncio sul suo futuro

Spicca Milinkovic-Savic tra i gioielli in vetrina in casa Lazio. Nonostante i continui rumors di calciomercato di sessione in sessione, finora il centrocampista serbo è sempre rimasto in biancoceleste. Tuttavia, alla TV serba ‘Nova’, il 25enne accostato anche a Juventus e Inter ha rivelato: “Sogno di giocare per il Real Madrid da quando ero bambino. Questo è il mio più grande traguardo della mia carriera e farò di tutto per raggiungerlo”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In Champions, invece, di fronte ci saranno i campioni d’Europa in carica del Bayern Monaco: “Penso che possiamo fare una grande partita contro il Bayern. Ci aspetta un duro lavoro. Dico la verità, volevo giocare a Madrid contro il Real per scambiare le maglie”, ha concluso il serbo.