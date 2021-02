Calciomercato Lazio, svolta rinnovo | L’annuncio di Inzaghi!

Importante annuncio di Inzaghi sul rinnovo: “Siamo molto avanti”. Le sue dichiarazioni in conferenza

Simone Inzaghi e la Lazio ancora insieme anche oltre il 2021. È arrivata l’attesa svolta in casa biancoceleste sul rinnovo dell’allenatore. Ad annunciarlo in conferenza stampa è lo stesso tecnico, più volte accostato anche alla panchina della Juventus nelle scorse sessioni di calciomercato: “Il mio contratto? Mi sono visto con il presidente Lotito, siamo entrambi molto positivi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter, Biasin su Conte: “È tenuto a vincere un trofeo”

“Lo rivedrò oggi, siamo molto avanti – ha affermato Inzaghi alla vigilia di Lazio–Cagliari – e sono contento perché tutti sanno cosa voglia dire per me questa società e questa maglia”. Sciolti dunque anche gli ultimi dubbi: la lunga storia tra Simone Inzaghi e la Lazio continua.