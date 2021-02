In Spagna sono certi: a fine stagione il Tottenham tornerà all’assalto di Aaron Ramsey. Ipotesi di scambio tra la Juventus e il club londinese

Ramsey non ce l’ha fatta a recuperare per Juventus-Roma, infatti stato escluso da Pirlo dall’elenco dei convocati per il big match in programma oggi ore 18 all”Allianz Stadium’ di Torino. In queste ore il classe ’90 è comunque tornato al centro dei riflettori in ottica calciomercato. Dalla Spagna hanno rilanciato l’interesse nei suoi confronti del Tottenham di José Mourinho, attualmente ottavo in campionato e che stando ad alcune fonti ci avrebbe provato nella scorsa finestra di gennaio.

Calciomercato Juventus, Ramsey al Tottenham per l’ex Serie A

Per ‘Fichajes.net’ i londinesi potrebbero riprovarci al termine di questa stagione, puntando sulla (presunta) voglia del calciatore di far ritorno in Premier League. La Juve può volere una ventina di milioni per l’ex Arsenal, cifra probabilmente eccessiva per gli ‘Spurs’ considerato anche l’ingaggio ‘pesante’ (circa 7 milioni) del 30enne nativo di Caerphilly. Ecco allora che il club di Levy, di concerto con quello presieduto da Andrea Agnelli, potrebbe ragionare su uno scambio alla pari, con annesse plusvalenze.

A tal proposito occhio all’ex Roma Erik Lamela, in scadenza nel giugno 2022 (stipendio da 4,7 milioni netti) e non certo un protagonista di un Tottenham al momento in grosse difficoltà. L’esterno argentino, a quanto pare in possesso di passaporto spagnolo, potrebbe essere un ottimo rincalzo per la formazione di Pirlo vista la sua duttilità tattica.