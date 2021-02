Calciomercato Chelsea, ok di Tuchel per il rinnovo

Chelsea pronto ad esercitare l’opzione sul contratto di Thiago Silva: Tuchel avrebbe già dato il proprio assenso

Nonostante l’infortunio subito nell’ultima gara contro il Tottenham e nonostante la volontà di Tuchel di acquistare nuovi difensori centrali, un’operazione che potrebbe favorire il riscatto di Tomori da parte del Milan, il Chelsea sarebbe pronto ad esercitare l’opzione di rinnovo per Thiago Silva. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2021, ma nell’accordo è presente un’opzione per il rinnovo per un’ulteriore stagione. Opzione che, riferisce il ‘Guardian’, il club sarebbe intenzionato ad esercitare, anche su pressione di Thomas Tuchel. Il manager tedesco, appena arrivato a Londra, conosce benissimo il brasiliano avendolo allenato al Paris Saint-Germain e, nonostante la soglia dei 37 anni, sarebbe favorevolissimo a rinnovargli il contratto. Il futuro di Thiago Silva sembra dunque scritto: per un’altra stagione il difensore sembra destinato a restare in Inghilterra.