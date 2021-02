Nuovo appuntamento con CMIT TV: segui la cronaca minuto per minuto ed il commento di Fiorentina-Inter

Rivincita della Coppa Italia al ‘Franchi’. L’Inter cerca riscatto dopo il ko contro la Juventus per riprendere la corsa scudetto e il duello con il Milan per tenere ancora le inseguitrici a distanza di sicurezza. La squadra di Conte apre la 21esima giornata di Serie A in casa della Fiorentina di Prandelli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Alle 20.30 via alla nostra diretta su CMIT TV per seguire insieme il prepartita, la cronaca minuto per minuto del match e il commento con i nostri utenti. In conduzione Marco Giordano e Alessandro Montano con la nostra redazione e soprattutto il nostro super ospite Fabrizio Biasin.