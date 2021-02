Real Madrid, Zidane sbotta: ''Se volete che vada via ditelo''

Clima sempre più teso in casa Real Madrid. Duro sfogo di Zidane in conferenza stampa

Momento delicatissimo per il Real Madrid di Zidane, che dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re è sprofondato in Liga a -10 dall’Atletico di Simeone con una partita in più. L’allenatore francese è per il momento confermato, ma il clima in casa ‘Blancos’ è sempre più teso, come dimostrano le dichiarazioni dell’ex Juve in conferenza stampa: “Io e i miei calciatori meritiamo rispetto. Ditemi in faccia se volete cambiarmi, non alle spalle. A ogni sconfitta la stampa fa le stesse domande. Mi fa ridere che facciate le stesse domande ogni volta che perdiamo: se non mi volete più ditemelo in faccia, non alle spalle. Quando le cose non vanno bene mi sento il primo responsabile, ma meritiamo rispetto”.