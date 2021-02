Milan, Pioli: “Questa squadra mi emoziona. E c’è anche del mio!”

La carica di Pioli al suo Milan: “Vogliamo rendere importante questa stagione”

“Non voglio passare per quello modesto, ma ci ho messo del mio per creare questa voglia di lavorare. Cerchiamo di curare tutto”. In un’intervista rilasciata a ‘Radio 105’, Stefano Pioli ha parlato del suo Milan, che resiste in vetta alla classifica di Serie A contro le più accreditate Inter e Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Il nostro è un gruppo giovane ma molto professionale. Non c’è bisogno di richiamare nessuno, né motivare nessuno, in spogliatoio ci sono caratteri forti ed esempi da seguire”, ha dichiarato l’allenatore rossonero. Il Milan, insomma, vuole continuare a stupire: “C’è la voglia di rendere questa stagione importante”.