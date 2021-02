Juventus-Roma, Pirlo su Dzeko: “Per noi non cambia nulla”

Nel corso della conferenza stampa pre Juventus-Roma, Andrea Pirlo ha risposto anche ad una domanda su Dzeko da parte dell’inviato di Calciomercato.it

Cosa cambia per la Juventus a livello tattico in merito alla presenza o meno in campo nella Roma di Dzeko nella sfida di domani. Alla vigilia della sfida contro i giallorossi ha parlato Andrea Pirlo rispondendo anche al quesito posto dall’inviato di Calciomercato.it: “Per noi non cambia niente perché, se non gioca lui, ci sarà Borja Mayoral che è un ottimo giocatore e che non ha fatto rimpiangere Dzeko nelle ultime partite. Per il tipo di gioco che ha la Roma non cambierà nulla, anche se in riferimento a Dzeko parliamo sempre di un grande attaccante”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, Pirlo in conferenza: “Dybala e Ramsey non ci saranno”

Pirlo ha poi chiuso l’argomento: “A noi non deve interessare chi giocherà titolare nella Roma, ma dobbiamo pensare soltanto a noi stessi: domani scenderemo in campo con la migliore formazione possibile”.