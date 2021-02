Governo, frecciata a Conte e sul suo operato: “Con lui i problemi venivano accantonati, ora non sarà così”

Governo, Mario Draghi pronto a rimpiazzare Giuseppe Conte come presidente del Consiglio dei Ministri. Ma nei confronti dell’ormai ex Premier piovono critiche sul suo operato. “Con il governo Conte i problemi venivano accantonati, con Draghi questo non accadrà”. Per leggere l’articolo completo CLICCA QUI

