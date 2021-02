Al termine di Fiorentina-Inter ha parlato il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini. Ecco le dichiarazioni del tecnico dopo il successo contro i viola

Le parole di mister Stellini ai microfoni di Sky Sport, al termine di Fiorentina-Inter, match di Serie A, che ha visto i nerazzurri vincere 2-0: “Non vogliamo mettere pressioni a nessuno – esordisce Stellini -, pensiamo solo al nostro percorso. Non era facile venire a Firenze dopo aver giocato contro la Juventus, sono soddisfatto per le tante palle gol create. I nostri attaccanti hanno giocato bene insieme e si sono sacrificati per i compagni”.

CRESCITA IN DIFESA – “I nostri giocatori sono generosi, anche troppo e spesso perdono il controllo. Oggi, invece, siamo stati ordinati e precisi”.

FASCIA SINISTRA – “Siamo contenti anche di quello che stiamo facendo a sinistra. Lavoriamo su tutti i reparti per creare difficoltà agli avversari. Perisic? Ivan sta facendo un grande sacrificio nel fare un ruolo che lo vedeva protagonista solo dalla metà campo in su, ora anche in fase difensiva è importante. “.

CONTE IN TRIBUNA – “Quando si vive la partita da fuori, con il carisma di Antonio, non è facile. Si soffre di più stando fuori, i suoi consigli sono importanti. E’ lui la nostra guida. Barella come Conte? Sta crescendo, il prossimo step deve essere qualche gol in inserimento di testa come faceva il mister”.

VICENDE SOCIETARIE – “Siamo concentrati sul campo, sul gioco. Abbiamo tanta strada da fare e pensiamo solo sul calcio giocato”.