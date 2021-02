Le dichiarazioni di Daniele Pradè prima del calcio d’inizio di Fiorentina-Inter. Il dirigente dei Viola ha parlato dei nuovi arrivati, oltre che di Vlahovic e Callejon

Prima del calcio d’inizio di Fiorentina-Inter ha parlato Daniele Pradè. Il dirigente dei Viola si è soffermato sul momento di Vlahovic, che sta dimostrando di essere un attaccante sul quale poter puntare: “È un ragazzo a cui abbiamo dato la massima fiducia – ammette ai microfoni di Sky Sport – Prandelli gli ha affidato la maglia da titolare, ha voglia e ha tutte le caratteristiche per diventare un grande attaccante”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

CENTRO SPORTIVO – “Oggi è una giornata importantissima per noi. Dimostra la forza e la volontà di Commisso sul progetto Fiorentina”.

KOKORIN – “Può esserci molto utile per le sue caratteristiche diverse rispetto ai due attaccanti già in rosa. Andrà aspettato per ritrovare la condizione, ma può darci una mano. In questo momento il modulo che ci dà certezze è con un’unica punta e un attaccante a supporto, come Ribery, che oggi è un’assenza importantissima”.

MALCUIT – “Ci serviva un giocatore di completamento, con grande gamba ed esplosività. Come quinto di centrocampo abbiamo anche un giocatore importante come Callejon, che non va dimenticato”.