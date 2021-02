Altra prestazione sottotono per Perisic nei primi 45 minuti di Fiorentina-Inter. Sui social i tifosi non perdonano l’esterno croato

Inter in vantaggio al ‘Franchi’ al termine del primo tempo grazie ad un gran destro a giro di Barella. La nota negativa in casa nerazzurra arriva però da Ivan Perisic, ancora sottotono e mai incisivo sulla fascia sinistra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

I tifosi non perdonano l’esterno croato, all’ennesima prova incolore della stagione, e sui social si scagliano contro l’ex Bayern Monaco. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

#FiorentinaInter #Perisic è un ex calciatore così come #Sanchez Se ne sono accorti tutti tranne #Conte — Sandro Cocci (@sandrococci) February 5, 2021

Ogni palla a #Perisic è persa. È clamoroso come non riesca a fare nemmeno un appoggio corretto #Inter #SerieATIM #FiorentinaInter — Piero Mazzei (@PieroMazzei) February 5, 2021