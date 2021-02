Le dichiarazioni di Nicolò Barella al termine di Fiorentina-Inter. Il centrocampista italiano protagonista dei nerazzurri per il gol ma non solo

Anche stasera Nicolò Barella è stato uno dei migliori in campo. Il centrocampista italiano dell’Inter ha parlato al termine del match, contro la Fiorentina, che lo ha visto andare in gol: “Non era facile vincere a Firenze, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ -. I gol stanno arrivando anche se oggi avrei potuto fare meglio. La crescita è dovuta alla squadra. Somiglio un po’ a Marchisio ma lui faceva più gol di me, per i paragoni lascio giudicare voi”.

ATTACCO – “Sanchez e Lautaro hanno caratteristiche diverse, con l’argentino è più facile inserirsi, con il cileno, invece, devi dargli il pallone più volte, ma il mister non mi ha chiesto nulla di diverso dal solito”.