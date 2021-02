FIGC, Gravina: "Riapertura degli stadi già in questa stagione"

Arrivano le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina riguardo la riapertura degli stadi, ma non solo

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘. Il presidente federale ha toccato vari temi, tra cui quello dei diritti tv, della Superlega e soprattutto della riapertura degli stadi. Un argomento molto caldo per i tifosi del calcio italiano, costretti causa pandemia a seguire le partite solamente da casa. Di seguito, le parole di Gravina: “Non posso permettere la Superlega, ucciderebbe il valore dei campionati nazionali. I sogni dei club li capisco, ma FIFA e UEFA sono state chiare. Per i fondi e i diritti tv con Dal Pino c’è un bel dialogo. Il discorso è complesso, puramente finanziario, ma al centro dev’esserci la valorizzazione del prodotto. Tuttavia, sarebbe un peccato mandare tutto all’aria dopo un anno“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo a zero | E’ pronto ad abbassare l’ingaggio. C’è un problema

Riapertura degli stadi, Gravina: “Ne stiamo parlando”

Gravina si è poi soffermato sull’incontro con il CTS di mercoledì scorso, per parlare della riapertura degli stadi: “Col CTS abbiamo parlato del prossimo Europeo a Roma, dove ci saranno quattro partite. L’incontro è stato positivo, non ci sono preclusioni, nemmeno per i tifosi delle altre nazioni. Speriamo che la pandemia non ci giochi un brutto scherzo proprio adesso, perché stiamo parlando anche di una parziale riapertura in campionato. Aspettiamo solo l’insediamento del nuovo governo, ma sono ottimista”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhi sulla star della Premier | È sfida col Barcellona

Il presidente della FIGC ha parlato anche del salary cap: “E’ una forma che penalizzerebbe troppo i nostri club, che non sarebbero più competitivi nelle coppe. Tra i calciatori certi stipendi non sono più sostenibili, ecco perché sto pensando a una luxury tax stile NBA”.